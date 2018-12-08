  • الأحد 09 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:17 ص
بحث متقدم
رانيا يوسف

رانيا يوسف تكشف عن مفاجأة جديدة بعد أزمة فستانها

فضيحة الأهرامات

تعليق ناري لـ"أديب" على فضيحة فيديو هرم خوفو

الإعلامي أحمد موسى

هذا ما قاله أحمد موسى عن فضيحة الأهرامات

عمرو أديب

تعليق صادم لـ عمرو أديب عن "السترات الصفراء" بفرنسا

صاحب فيديو الهرم الإباحي

تفاصيل مثيرة عن الفيلم الجنسي "فوق سطح الهرم"

البرلمان

«العزل» يُلاحق رؤساء الأحزاب بـ «النواب»

أمطار وشبورة

«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

برلمان

نواب يردون على دعوى تعديل مدد الرئاسة

مجلس التعاون الخليجي

رسميًا.. أول حاكم يغيب عن القمة الخليجية

الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية

جدل برلماني بعد إعفاء المنطقة الاقتصادية للقناة من «القيمة المضافة»

رئيسة إثيوبيا: ليس أمامنا سوى هذا الخيار

عرب وعالم

سهلي ورق زودي
سهلي ورق زودي

وكالات

أخبار متعلقة
#

اخلاقيات الجماعة وروح الآسرة

#

معارض سعودي تحت حراسة الشرطة البريطانية

#

الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لإنهاء الحرب

#

بالصور.. طفلة رضيعة تشارك باجتماعات للأمم المتحدة

افريقيا

تنمية

سد النهضة

إثيوبيا

قالت رئيسة إثيوبيا، سهلي ورق زودي، إنه ليس لدى بلادها خيار آخر غير السلام من أجل تحقيق التنمية، وبناء أمتها العظيمة بمختلف قومياتها وشعوبها.

وأوضحت "زودي"، خلال كلمة لها أمام آلاف الإثيوبيين السبت، في إستاد العاصمة أديس أبابا، احتفالًا بيوم الشعوب والقوميات الإثيوبي في نسخته الـ13، أن السلام والتسامح والتفاهم بين جميع المكونات ركائز أساسية للتعددية الثقافية في البلاد، وأن الاحتفال خطوة لتعزيز الأمن والسلام.

ودعت الإثيوبيين إلى الوحدة والتسامح والعمل معاً بعيدا عن الأفكار الهدامة التي توسع الانقسام، حسب تعبيرها.

وتحتفل إثيوبيا في الـ8 من ديسمبر من كل عام بهذه المناسبة، كونه الشهر الذي تمت فيه المصادقة على الدستور الفيدرالي للبلاد عام 1994، الذي أقر بحقوق ومساواة القوميات والشعوب الإثيوبية.

وشارك في الاحتفال حوالي 25 ألف إثيوبي، بحضور رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) تاغسي جافو، ورئيسة المجلس الفيدرالي (الغرفة الثانية) خيرية إبراهيم، وعمدة مدينة أديس أبابا تكلي أوما، وعدد من حكام الأقاليم الإثيوبية التسعة.

وشهد الاحتفال الذي انطلقت فعالياته الخميس الماضي، عروض ثقافية، وأغنيات وطنية ورقصات شعبية لمختلف القوميات والشعوب الإثيوبية.

وبدأت إثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، وتتكون من 83 قومية، الاحتفال بيوم الشعوب والقوميات منذ عام 2005.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: رسالة مؤثرة من شرطية فرنسية للمتظاهرين
» عزمي مجاهد: فرنسا في حاجة لرئيس مثل "السيسي"
» الأسباب الحقيقية لمظاهرات "السترات الصفراء"
» هذا ما طلبه أقدم سجين في مصر بعد الإفراج عنه
» "أديب": 2019 عام المشاكل المالية في العالم أجمع
» "أبومازن": حل المجلس التشريعي الفلسطيني قريبا
» «السيسي»: أفريقيا مستقبل الاقتصاد الدولي
» حقيقة إقالة «السيد البدوي» من حزب «الوفد»
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» بعد«هاتريك» بورنموث..«صلاح» يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية
» فيديو| مسئول بالآثار: يجب أن نستغل الفيلم الإباحي «بشكل إيجابي»

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:18 ص

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »