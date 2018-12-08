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بالصور.. محتجو «السترات الصفراء» يقتلعون أشجار «الشانزليزيه»

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احتجاجات «السترات الصفراء»
احتجاجات «السترات الصفراء»

وكالات - خالد الشرقاوي

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باريس

الشانزلزيه

السترات الصفراء

أقدم محتجون من حركة "السترات الصفراء" على اقتلاع بعض الأسوار حول الأشجار الموجودة في منطقة الشانزليزيه وسط باريس وقطعوا الأشجار وأضرموا النيران فيها أثناء احتجاجات اليوم.

وأزالت الشرطة الفرنسية المقاعد من الشوارع لمنع استخدام القضبان المعدنية من قبل المحتجين وعززت وجودها في الشانزليزيه.

وتخللت احتجاجات اليوم السبت صدامات بين الشرطة والمحتجين.

ولأول مرة في تاريخ حركة "السترات الصفراء" نشرت الشرطة الفرنسية مدرعات في باريس كما استخدمت القنابل الصوتية وقنابل الغاز وخراطيم المياه الساخنة لتفريق المحتجين.

وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة أكثر من 8 آلاف عنصر من "السترات الصفراء" في الاحتجاجات بباريس، فيما بلغ عدد المشاركين في الاحتجاجات المماثلة في مدن فرنسية أخرى 31 ألف شخص.

وأوقفت الشرطة نحو 700 شخص من عناصر "السترات" في البلاد للاشتباه بتجهيزهم لأعمال عنف.



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