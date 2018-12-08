"السترات الصفراء" الهولندية تطالب برحيل الحكومة

08 ديسمبر 2018 - 04:43 م

طالب أصحاب "السترات الصفراء" في المظاهرات التي تركزت في مدن لاهاي وأمستردام وروتردام، باستقالة الحكومة.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، عبر مراسلها، أن أصحاب "السترات الصفراء" رددوا هتافات تطالب باستقالة رئيس الوزراء مارك روته.

وأوضح أن الهتافات التي أطلقوها كانت من قبيل: "روته استقيل"، و"ارحل يا روته".

كما انتقد المتظاهرون الذين خرجوا بدعوات من مجموعات يمينية، موقف الأمم المتحدة من الهجرة، وسياسات الحكومة بشأن قضايا مثل سن التقاعد ، وتكاليف الصحة والتعليم، وقضايا الهجرة.



