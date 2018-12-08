متظاهرو "السترات الصفراء" يتجهون لمحاصرة الاتحاد الأوروبي

08 ديسمبر 2018 - 04:47 م

بدأ المئات من متظاهري "السترات الصفراء" اليوم، السبت، السير نحو مؤسسات للاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

واحتشد المتظاهرون وسط بروكسل، وساروا نحو منطقة "شومان" التي تضم مقار المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد والبرلمان الأوروبي.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، عبر مراسلها، أنا مناوشات وقعت بين الشرطة ومحتجين قرب مبنى مجلس الاتحاد.

واتخذت الشرطة تدابير أمنية واسعة، ووضعت أسلاكًا شائكة على مداخل الطرق المؤدية إلى المقار الأوروبية.

وفي وقت سابق، أغلق "ذوو السترات الصفرات" طريقًا سريعًا يصل إلى الحدود مع فرنسا، فيما أوقفت الشرطة نحو 50 شخصًا قبيل انطلاق احتجاجات اليوم.

وانتقلت عدوى الاحتجاجات من باريس إلى بروكسل، مطلع ديسمبر/كانون أول الجاري، ضد ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.



