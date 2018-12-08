بالفيديو.. «صلاح» يرفض استلام جائزة الأفضل

توج محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الريدز أمام بورنموث، والتي انتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات «البريمييرليج».

وتنازل «صلاح» عن جائزة الأفضل إلى جيمس ميلنر قائد فريق ليفربول، تكريمًا له بمناسبة خوض مباراته الـ500 في بطولة الدوري الإنجليزي.

يذكر أن محمد صلاح، نجح في تسجيل 3 أهداف «هاتريك»، بالدقائق 25 و48 و77 من عمر المباراة.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 10 ليتصدر قائمة هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" متساوياً مع الجابونى أوباميانج مهاجم أرسنال.

