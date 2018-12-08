  • الأحد 09 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:16 ص
بحث متقدم
رانيا يوسف

رانيا يوسف تكشف عن مفاجأة جديدة بعد أزمة فستانها

فضيحة الأهرامات

تعليق ناري لـ"أديب" على فضيحة فيديو هرم خوفو

الإعلامي أحمد موسى

هذا ما قاله أحمد موسى عن فضيحة الأهرامات

عمرو أديب

تعليق صادم لـ عمرو أديب عن "السترات الصفراء" بفرنسا

صاحب فيديو الهرم الإباحي

تفاصيل مثيرة عن الفيلم الجنسي "فوق سطح الهرم"

البرلمان

«العزل» يُلاحق رؤساء الأحزاب بـ «النواب»

أمطار وشبورة

«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

برلمان

نواب يردون على دعوى تعديل مدد الرئاسة

مجلس التعاون الخليجي

رسميًا.. أول حاكم يغيب عن القمة الخليجية

الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية

جدل برلماني بعد إعفاء المنطقة الاقتصادية للقناة من «القيمة المضافة»

ويتنازل عنها لـ«ميلنر»..

بالفيديو.. «صلاح» يرفض استلام جائزة الأفضل

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة.. تعرف عليها

#

إبراهيم سعيد يهاجم كوبر بسبب صلاح

#

مفاجأة وراء "خيانة" كوبر لصلاح وتصويته لمنافسه

#

بالفيديو.. «محرز» يرفض تسليم جائزة الأفضل لـ«أجويرو»

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

توج محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الريدز أمام بورنموث، والتي انتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات «البريمييرليج».

وتنازل «صلاح» عن جائزة الأفضل إلى جيمس ميلنر قائد فريق ليفربول، تكريمًا له بمناسبة خوض مباراته الـ500 في بطولة الدوري الإنجليزي.

يذكر أن محمد صلاح، نجح في تسجيل 3 أهداف «هاتريك»، بالدقائق 25 و48 و77 من عمر المباراة.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 10 ليتصدر قائمة هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" متساوياً مع الجابونى أوباميانج مهاجم أرسنال.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: رسالة مؤثرة من شرطية فرنسية للمتظاهرين
» عزمي مجاهد: فرنسا في حاجة لرئيس مثل "السيسي"
» الأسباب الحقيقية لمظاهرات "السترات الصفراء"
» هذا ما طلبه أقدم سجين في مصر بعد الإفراج عنه
» "أديب": 2019 عام المشاكل المالية في العالم أجمع
» "أبومازن": حل المجلس التشريعي الفلسطيني قريبا
» «السيسي»: أفريقيا مستقبل الاقتصاد الدولي
» حقيقة إقالة «السيد البدوي» من حزب «الوفد»
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» بعد«هاتريك» بورنموث..«صلاح» يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية
» فيديو| مسئول بالآثار: يجب أن نستغل الفيلم الإباحي «بشكل إيجابي»

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:18 ص

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »