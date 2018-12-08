تركيا تعلن شروطًا جديدة للحصول على جنسيتها

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تركيا

الجنسية

الجنسية التركية

شروط

نشرت الجريدة الرسمية التركية، مقتطفات من التعديل المضاف على قانون الجنسية لطالبيها من الأجانب ممن يشترون عقارًا تركيا بقيمة 250 ألف دولار.

وحسب القانون الجديد، فإن "الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شرائه نقدًا عقارًا ضمن مشاريع سكن غير مكتملة بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أمريكي، أو ما يقابلها بالعملة التركية أو الصعبة، بعد إبرازه عقد الشراء لكاتب العدل، بعد أن كان شرط الجنسية يقتصر على شراء الأبنية المكتملة حصرا".

ويشترط على الأجنبي طالب الجنسية عدم بيع العقار الذي يشتريه خلال 3 سنوات، والتعهد لدى السجلات العقارية بعدم نقل ملكيته لأشخاص آخرين خلال المدة المذكورة.



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