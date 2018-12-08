«الأعلى للإعلام»: قناة LTC أهانت المهنة والمشاهدين

08 ديسمبر 2018 - 05:07 م

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بيانًا أوضح فيه أن القرارات التي اتخذها المجلس ضد قناة LTC ، جاءت نظرًا لما قامت به القناة الفضائية من خروقات تُسيء للإعلام، وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر، بما يمثل إهانة لمهنة الإعلام والاستهتار بالقوانين والدستور، وإهانة للمشاهدين ومخالفتها للمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال المجلس في بيانه، إنه وفقًا لذلك فقد صدرت ضد القناة عدة قرارات وكان منها:

وقف برنامج (المشاغبة) لمدة أسبوعين بسبب تجاوز مهني وتحويل مقدمة البرنامج إلى نقابة الإعلاميين للتحقيق.

خطاب من السيد الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للقناة بإلزامها بتقديم اعتذار رسمي عن التقرير الذي يوضح احتفالات صاخبة بمدينة الإسماعيلية بعد هزيمة الأهلي في نهائي بطولة أفريقيا للأبطال ببرنامج (الغندور والجمهور) وإنذار مقدم البرنامج بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء.

إحالة مقدمي ومعدي برامج (صح النوم ، كلام في الكورة) وكذلك مدير القناة للتحقيق نظرا لما ورد منهم من تجاوزات ومخالفات في هذه البرامج.

إيقاف برنامج (ملعب الشريف) لمدة أسبوع بتاريخ 5 فبراير 2018 لما بدر من تجاوزات في إحدى الحلقات حيث استضاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي هاجم العديد من الشخصيات بعبارات لا تليق وإحالة مقدم البرنامج احمد الشريف إلى نقابة الإعلاميين للتحقيق معه كما تم توجيه إنذارا للقناة بتوقيع غرامة قدرها 25 ألف جنيه تضاف إلى أي عقوبة ستقع على القناة في حال تكرار المخالفة.

كما تم إيقاف نفس البرنامج بتاريخ 27 مارس 2018 لمدة شهر لاستضافته رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أيضا الذي تحدث بعبارات لا تليق عن الأستاذ أبو المعاطي زكي وكال الاتهامات والتجاوزات الفجة للنادي الأهلي وقياداته ورموزه إلى حد وصفهم بأن هذا كلب وذاك كلب وتم إحالة مقدم البرنامج للتحقيق مع نقابته المختصة والإنذار بسحب ترخيص القناة في حال تكرار المخالفة وتم توقيع غرامة قدرها خمسون ألف جنيه على القناة.

توجيه إنذارات للإعلامي احمد موسي والإعلامي محمد الغيطي والمذيعة شيماء جمال ووقفها لمدة شهر (مذيعة الهيروين).

إيقاف برنامج (صح النوم) لمدة أسبوع بتاريخ 21 فبراير لما بدر من تجاوزات في حق المرشح الرئاسي المهندس/ موسى مصطفى موسى وتوقيع غرامة على القناة قدرها 25 ألف جنيه وإحالة مقدم البرنامج محمد الغيطي إلى نقابته المختصة للتحقيق معه كما تم إيقاف نفس البرنامج بتاريخ 14 مايو 2018 لمدة ثلاثة أسابيع لما بدر من مقدم البرنامج محمد الغيطي من تجاوزات واتهامات دون سند قانوني في حلقة بتاريخ 12 مايو.

حيث خالفت الحلقة المعايير الإعلامية والمهنية والأخلاقية حيث قال مقدم البرنامج: “وزير النقل كثير من كلامه كدب وفبركة” – “المصري لو ملقاش فلوس هيسرق .. يبقى بلطجي” – ” ده نظام تبول على نفسه” – “ورا مذبحة الرحاب أحد رجالة الدولة يعني من الحكومة لأن وراها صفقة مشبوهة من الآثار” – “الحكومة بتركب الشعب يوم الخميس” مما يشكل خروجا عن النقد المباح إلى اهانة المسئولين وتعميم الاتهامات والسب والقذف واهانة المشاهدين وتم إحالة مقدم البرنامج لنقابته المختصة للتحقيق وتوقيع غرامة على القناة قدرها 25 ألف جنيه.

إيقاف برنامج (نجم الجماهير) لمدة أسبوع لما بدر من مقدم البرنامج ابو المعاطي زكي من تجاوزات واتهامات دون سند قانوني في الحلقة المذاعة يوم 15 يوليو 2018 حيث خالفت الحلقة المعايير الإعلامية المهنية والأخلاقية.

توجيه إنذار للقناة ومقدم ومعدي برنامج (الكرة والجماهير) فقد خالفوا القواعد والأصول والمعايير الإعلامية حيث سمحوا لضيف البرنامج خلال مداخلة تليفونية مع الكابتن/ إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري بالتعرض لأحد الشخصيات الرياضية التي لم يسمها حيث استخدم إشارات واضحة تدل على صاحب الشخصية بما يمس كرامته وسمعته مستخدما في ذلك عبارات تخالف قواعد وأخلاقيات مهنة الإعلام.

منع بث برنامجي (ملعب الزمالك وصح النوم) بتاريخ 27 أغسطس 2018 لمدة أسبوعين مع الإنذار بعقوبة أشد إذا تكررت ذات المعالجات الإعلامية المستهجنة.

منع بث قناة LTC الفضائية لمدة أسبوعين بتاريخ 2 سبتمبر 2018 مع إنذارها بتوقيع عقوبة أشد حال تكرار ذات المعالجات الإعلامية المستهجنة ومنع بث برنامج (صح النوم) لمدة شهر مع تغريم القناة مبلغ قدره خمسون ألف جنيه تسدد قبل بدء إعادة بث البرنامج.

منع بث برنامج (خط أحمر) لمدة أسبوع بتاريخ 8 أكتوبر 2018 وإنذار برامج (عم يتساءلون ، كورة بلدنا، دنيا ثانية، صح النوم) بتوقيع عقوبة منع البث حال استمرار ذات المخالفات الإعلامية.

منع بث برنامج (كورة بلدنا) لمدة شهرين بتاريخ 11 نوفمبر 2018 ومنع مقدم البرنامج عبد الناصر زيدان من تقديم أي برامج أخرى تحت أي مسمى في أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو إليكترونية لمدة شهرين.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قرارا في 8 أكتوبر الماضي بمنح القناة مهلة أسبوعين لتقنين أوضاعها والانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائي وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 والذي ينص في مادته الأولى على أن عدم الالتزام بمدة المهلة يعد منعا لمزاولة النشاط.

كما أصدر المجلس قرارا يوم 21 أكتوبر بمد المهلة الممنوحة للقناة لمدة شهر آخر ولكنها لم تستجب لذلك أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا بتاريخ 3 ديسمبر 2018 بمنع قناة LTC الفضائية من مزاولة البث لحين تقنين أوضاعها.



