مدن إسرائيلية خارج الخدمة.. وشلل تام بتل أبيب

08 ديسمبر 2018 - 06:00 م

أدت أمطار غزيرة استمرت على مدار يومي الخميس والجمعة، إلى فيضانات في مدن عديدة بإسرائيل، أبرزها كان فيضان وداي "أيلون" وارتفاع منسوب المياه فيه إلى حد غير مسبوق، ما دفع الشرطة إلى غلق شريان المواصلات الأهم في مركز البلاد لنحو 5 ساعات، خشية من فيضانات تهدد سلامة السائقين.

وقالت صحيفة "المصدر" الإسرائيلية إن مدينة تل أبيب أصيبت بشلل تام، بينما أغلقت شرطة الاحتلال أهم شارع في مركز إسرائيل خشية من الفيضانات بعد ارتفاع منسوب الماء في وادي "أليون".

واحتل خبر إغلاق الشارع عناوين الصحف الإسرائيلية التي نقلت صورا وفيديوهات للوادي تدفق على نحو غير مسبوق. ووصفت سلطة المياه الإسرائيلية الفيضانات في أودية مركز إسرائيل بأنها الأقوى في العقد الأخير.

ولم تبق مدينة في مركز إسرائيل لم تشهد فيضانات، وفي بعض الحالات بلغت حد وصول قوات إنقاذ إلى بيوت مواطنين عالقين جرّاء الفيضانات، وسائقين عالقين في سيارتهم في فيضانات.

وخلافا للمناظر القاسية من المدن التي تضررت من الأمطار واستياء المواطنين من البنى التحتية السيئة التي تفشل كل شتاء من جديد في التعامل مع الأمطار الغزيرة، رسمت صور سقوط الثلوج على قمة جبل الشيخ الابتسامة على وجه الإسرائيليين الذين ينتظرون هذه اللحظة لزيارة الموقع.







