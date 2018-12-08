  • الأحد 09 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:14 ص
بحث متقدم
رانيا يوسف

رانيا يوسف تكشف عن مفاجأة جديدة بعد أزمة فستانها

فضيحة الأهرامات

تعليق ناري لـ"أديب" على فضيحة فيديو هرم خوفو

الإعلامي أحمد موسى

هذا ما قاله أحمد موسى عن فضيحة الأهرامات

عمرو أديب

تعليق صادم لـ عمرو أديب عن "السترات الصفراء" بفرنسا

صاحب فيديو الهرم الإباحي

تفاصيل مثيرة عن الفيلم الجنسي "فوق سطح الهرم"

البرلمان

«العزل» يُلاحق رؤساء الأحزاب بـ «النواب»

أمطار وشبورة

«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

برلمان

نواب يردون على دعوى تعديل مدد الرئاسة

مجلس التعاون الخليجي

رسميًا.. أول حاكم يغيب عن القمة الخليجية

الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية

جدل برلماني بعد إعفاء المنطقة الاقتصادية للقناة من «القيمة المضافة»

5 أرقام جديدة لـ«صلاح» بعد «هاتريك» بورنموث

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مدرب بورنموث: لم نستطع السيطرة على محمد صلاح

#

ماذا قال «صلاح» بعد تسجيله «هاتريك» أمام بورنموث؟

#

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة.. تعرف عليها

#

شاهد ابنة أحمد حلمي ومنى ذكي بعد أن أصبحت في الـ"15 .. هل تشبهما؟

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

حقق محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، 5 أرقام جديدة بعد تسجيله «هاتريك» في مباراة فريقه، أمام بورنموث، التي أقيمت اليوم السبت،  وانتهت برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للدوري الإنجليزي.

وجاءت أرقام صلاح على النحو التالي:

أصبح صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 40 هدفا في الدوري الإنجليزي حيث سجل هذا العدد من الأهداف في 52 مباراة ليتفوق بذلك على العديد من نجوم "الريدز" عبر التاريخ أبرزهم فيرناندو توريس و روبي فاولر ومايكل أوي ولويس سواريز.

بات أكثر لاعب افتتح التسجيل هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بواقع 7 مرات .

أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ "الريدز" يسجل في 3 مباريات متتالية في شباك بورنموث ويعتبر هذا الهاتريك هو الثاني لصلاح هذا الموسم .

بات أول لاعب من ليفربول يسجل هاتريك في الدوري الإنجليزي خارج أنفيلد منذ لويس سواريز ضد كارديف في مارس 2014.

أصبح الفرعون المصري في المركز الثاني من حيث عدد الأهداف المسجلة في الدوريات الخمسة الكبرى منذ انطلاقة الموسم الماضي بواقع 41 هدف، بعد ليونيل ميسي الذي سجل 43 هدفًا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: رسالة مؤثرة من شرطية فرنسية للمتظاهرين
» عزمي مجاهد: فرنسا في حاجة لرئيس مثل "السيسي"
» الأسباب الحقيقية لمظاهرات "السترات الصفراء"
» هذا ما طلبه أقدم سجين في مصر بعد الإفراج عنه
» "أديب": 2019 عام المشاكل المالية في العالم أجمع
» "أبومازن": حل المجلس التشريعي الفلسطيني قريبا
» «السيسي»: أفريقيا مستقبل الاقتصاد الدولي
» حقيقة إقالة «السيد البدوي» من حزب «الوفد»
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» بعد«هاتريك» بورنموث..«صلاح» يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية
» فيديو| مسئول بالآثار: يجب أن نستغل الفيلم الإباحي «بشكل إيجابي»

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:18 ص

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »