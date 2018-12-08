5 أرقام جديدة لـ«صلاح» بعد «هاتريك» بورنموث

08 ديسمبر 2018 - 06:01 م

حقق محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، 5 أرقام جديدة بعد تسجيله «هاتريك» في مباراة فريقه، أمام بورنموث، التي أقيمت اليوم السبت، وانتهت برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للدوري الإنجليزي.

وجاءت أرقام صلاح على النحو التالي:

أصبح صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 40 هدفا في الدوري الإنجليزي حيث سجل هذا العدد من الأهداف في 52 مباراة ليتفوق بذلك على العديد من نجوم "الريدز" عبر التاريخ أبرزهم فيرناندو توريس و روبي فاولر ومايكل أوي ولويس سواريز.

بات أكثر لاعب افتتح التسجيل هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بواقع 7 مرات .

أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ "الريدز" يسجل في 3 مباريات متتالية في شباك بورنموث ويعتبر هذا الهاتريك هو الثاني لصلاح هذا الموسم .

بات أول لاعب من ليفربول يسجل هاتريك في الدوري الإنجليزي خارج أنفيلد منذ لويس سواريز ضد كارديف في مارس 2014.

أصبح الفرعون المصري في المركز الثاني من حيث عدد الأهداف المسجلة في الدوريات الخمسة الكبرى منذ انطلاقة الموسم الماضي بواقع 41 هدف، بعد ليونيل ميسي الذي سجل 43 هدفًا.



