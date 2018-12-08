إطلاق اسم أمير الكويت على أحد شوارع شرم الشيخ

08 ديسمبر 2018 - 06:10 م

أعلن خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن إطلاق اسم الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، أمير دولة الكويت، على أحد شوارع مدينة شرم الشيخ السياحية في سيناء.

وأطلق اسم "الصباح" على شارع بيراميزا سابقًا، وذكر بيان عن محافظة جنوب سيناء أن طول الشارع يبلغ 5 كم ويقع أمام قاعة المؤتمرات الدولية مباشرة.

وأعلن عن هذه المبادرة محافظ جنوب سيناء، وسفير الكويت في مصر محمد صالح الذويخ، خلال التوقيع على اتفاقات جديدة مع الصندوق الكويتي للتنمية لمشاريع تنموية في المحافظة.



