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هل يحضر «تميم» القمة الخليجية بالرياض غدًا؟

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تميم بن حمد آل ثاني

وكالات - خالد الشرقاوي

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قمة الرياض

نشرت صحيفة "بوابة الشروق" القطرية مقالة افتتاحية تحت عنوان "هل سيحضر سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد قمة الرياض غداً"؟ تحدث كاتبها عن احتمالات مشاركة أمير قطر، في قمة الرياض غدا.

وقال كاتب المقال أحمد إبراهيم: "كل الدلائل تشير إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لن يكون على رأس الوفد القطري في قمة الرياض غدا، وكلام كثير بأن قطر لن تحضر أصلا، وإن حضرت فسيكون حضورها برتوكوليا لا أكثر ولا أقل".

وأشار المقال إلى أن "أسئلة تتردد على ألسنة القطريين والخليجيين والعرب، حول القمة الخليجية في الرياض، وعن الحضور القطري".

وأكد المقال، أن "العاهل السعودي بعث برسالة خطية لأمير قطر يدعوه فيها للمشاركة في أعمال القمة، مشيرا إلى أن كثيرا من المراقبين رأوا في هذه "التحركات السعودية"، أن الهدف منها "استمالة القيادة القطرية" بعد عام ونصف العام من الحصار.

وتعيش قطر منذ 5 يونيو عام 2017، في ظل ما تصفه بـ"الحصار" من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، وأوقفت الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة، متهمة إياها بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، وهو ما نفته الدوحة جملة وتفصيلا.



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