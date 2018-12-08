«ترامب» يعلن تعيين قيادة جديدة للجيش الأمريكي

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مارك ميلي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيعين الجنرال مارك ميلي رئيسا لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وقال ترامب على صفحته الشخصية على تويتر: "يسرني أن أعلن عن ترشيحي للجنرال مارك ميلي، رئيسا جديدا لهيئة الأركان المشتركة، ليحل محل الجنرال جو دانفورد، والذي سيتقاعد، وسيتم تحديد الموعد في وقت لاحقا".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وزير الدفاع جيم ماتيس، كان يفضل جنرالًا آخر لتولي هيئة رئاسة الأركان، هو قائد سلاح الجو الجنرال ديفيد غولدفاين، وذلك انطلاقًا من القاعدة المتبعة في البنتاغون والقائمة على مبدأ المداورة بين قادة مختلف أسلحة الجيش في تبوؤ أعلى منصب عسكري في البلاد.

يذكر أن الجنرال جوزيف دانفورد هو القائد العام لقوات مشاة البحرية الأمريكية ويشغل حاليا منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.



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