مليارا جنيه صافي أرباح بنك القاهرة بنهاية سبتمبر

08 ديسمبر 2018 - 07:09 م



أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة ارتفاع الأرباح قبل خصم الضرائب إلى 3.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017، كما ارتفع صافي الأرباح بعد الضرائب إلـى ملياري جنيه مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.



ووفقًا لبيان صادر عن البنك، فقد ارتفع معدل كفاية رأس المال فى نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 15.1% مقارنة بـ 12.4% فى سبتمبر 2017، كما حقق البنك عائدا على حقوق الملكية قدره 36.2% وعائد على الأصول 1.8 % خلال نفس الفترة.



وارتفع إجمالى محفظة القروض بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2018 بنسبة 24% لتسجل نحو 55.4 مليار جنيه مقابل 44.5 مليار جنيه بنهاية عام 2017، فيما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 45.2% مقابل 36.5% فى نهاية ديسمبر 2017



