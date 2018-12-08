"بريكست" يواجه انتقادات من حلفاء ماي ومعارضيها

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تعرض اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع زعماء التكتل، لانتقادات من حلفائها ومعارضيها على السواء بعدما اضطُرت الحكومة إلى نشر المشورة القانونية التي تُظهر أن المملكة المتحدة يمكن أن تدور لأجل غير مسمى في فلك الاتحاد الأوروبي.

وبينما يحاول المستثمرون والحلفاء تحديد الوجهة النهائية لخامس أكبر اقتصاد في العالم، قال الحزب الأيرلندي الشمالي، الذي يدعم حكومة ماي، إن المشورة القانونية بشأن الاتفاق "مدمرة".

وتقول المشورة: "على الرغم من البيانات الواردة في البروتوكول التي تنص على أنه من غير المستهدف أن يكون دائمًا ونية الأطراف الواضحة في ضرورة استبدال اتفاقات بديلة دائمة به، فإن القانون الدولي يقضي باستمرار البروتوكول لأجل غير مسمى إلى أن يحل محله اتفاق ينسخه".

 وفي حين يقول كل من حزب "المحافظين" وحزب "العمال" إنهما يحترمان استفتاء 2016، فإن عددًا من النواب المتمردين يقولون إن الحل الوحيد ربما يكون في إجراء استفتاء جديد يعطي البريطانيين خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي.

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