مانشستر يونايتد يكتسح فولهام برباعية

08 ديسمبر 2018 - 07:26 م

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز على فولهام، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

أنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول من المباراة متقدما بثلاثية نظيفة سجلها أشلى يونج، خوان ماتا و روميلو لوكاكو فى الدقائق 13، 28 و 42 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثانى نجح أبو بكر كامارا فى تقليص النتيجة لفريق فولهام بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 67، وتعرض اندريه زامبو لاعب فولهام للطرد فى الدقيقة 68 بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.

واختتم ماركوس راشفورد رباعية اليونايتد فى الدقيقة 82 من زمن اللقاء.

بهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 26 فى المركز السادس، بينما توقف رصيد هدرسفيلد تاون عند 10 نقاط فى المركز الثامن عشر.

وجاءت نتائج المباريات التى أقيمت فى نفس التوقيت:

وست هام 3 – 2 كريستال بالاس

كارديف سيتي 1 – 0 ساوثهامبتون

بيرنلى 1 – 0 برايتون