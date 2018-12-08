خاصية جديدة من "إنستجرام" لزيادة خصوصية المستخدمين

08 ديسمبر 2018 - 07:40 م



أطلقت منصة التواصل الاجتماعى الشهيرة "انستجرام" خاصية جديدة لمستخدميها بشأن توفير المزيد من خصوصيتهم، وتمنح الميزة الجديدة لكل المستخدمين إمكانية التحكم فيمن يرغبون في مطالعة القصص الخاصة بهم، وفقًا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية. وتُعرف الخاصية بـ " Close Friends ".



ومن خلال الخاصية الجديدة يمكن للمستخدمين اختيار أشخاص بعينهم لكى يكونوا لهم بمثابة "أصدقاء مقربين" على المنصة، مما يسهل عملية نشر ومشاركة الصور و "stories" مع بعضهم البعض، وإظهار المستخدم لعلاقته الجديدة بدائرته الداخلية بشكل أكثر سهولة عما سبق، والتى لا تظهر تلقائيا لبقية الأصدقاء والمتابعين.



وأوضح موقع "انجيدجت" الأمريكي ، المعني بالتكنولوجيا والتطور التقني ، أنه لاستخدام تلك الميزة الجديدة، يجب على كل مستخدم فى البداية تحديد من يريده ضمن قائمة الأصدقاء المقربين، فهناك الحرية والسيطرة الكاملة على تلك القائمة، حيث لا يمكن لأحد أن يطلب إضافتها.



وقال الموقع، "سيتم معرفة ما إذا كنت تستخدم قائمة الأصدقاء المقربين لأحد الأشخاص إذا رأيت حلقة خضراء حول صورتها في شريط القصص، أو شارة خضراء عند عرض قصصهم"





