  • الأحد 09 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:14 ص
بحث متقدم
رانيا يوسف

رانيا يوسف تكشف عن مفاجأة جديدة بعد أزمة فستانها

فضيحة الأهرامات

تعليق ناري لـ"أديب" على فضيحة فيديو هرم خوفو

الإعلامي أحمد موسى

هذا ما قاله أحمد موسى عن فضيحة الأهرامات

عمرو أديب

تعليق صادم لـ عمرو أديب عن "السترات الصفراء" بفرنسا

صاحب فيديو الهرم الإباحي

تفاصيل مثيرة عن الفيلم الجنسي "فوق سطح الهرم"

البرلمان

«العزل» يُلاحق رؤساء الأحزاب بـ «النواب»

أمطار وشبورة

«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

برلمان

نواب يردون على دعوى تعديل مدد الرئاسة

مجلس التعاون الخليجي

رسميًا.. أول حاكم يغيب عن القمة الخليجية

الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية

جدل برلماني بعد إعفاء المنطقة الاقتصادية للقناة من «القيمة المضافة»

خاصية جديدة من "إنستجرام" لزيادة خصوصية المستخدمين

الصفحة الأخيرة

انستجرام
انستجرام

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

داعية سلفي: يجب التخلص من «محمد جبريل»

#

"الإمارات دبي الوطني" يطلق خدمات مصرفية ببصمة الأصبع

#

الأهلى يستعين بـ"هؤلاء" للتجديد لمؤمن زكريا

#

4 مكاسب متوقعة لمؤتمر الشباب السادس


أطلقت منصة التواصل الاجتماعى الشهيرة "انستجرام" خاصية جديدة لمستخدميها بشأن توفير المزيد من خصوصيتهم، وتمنح الميزة الجديدة لكل المستخدمين إمكانية التحكم فيمن يرغبون في مطالعة القصص الخاصة بهم، وفقًا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية. وتُعرف الخاصية بـ " Close Friends ".

ومن خلال الخاصية الجديدة يمكن للمستخدمين اختيار أشخاص بعينهم لكى يكونوا لهم بمثابة "أصدقاء مقربين" على المنصة، مما يسهل عملية نشر ومشاركة الصور و "stories" مع بعضهم البعض، وإظهار المستخدم لعلاقته الجديدة بدائرته الداخلية بشكل أكثر سهولة عما سبق، والتى لا تظهر تلقائيا لبقية الأصدقاء والمتابعين.

 وأوضح موقع "انجيدجت" الأمريكي ، المعني بالتكنولوجيا والتطور التقني ، أنه لاستخدام تلك الميزة الجديدة، يجب على كل مستخدم فى البداية تحديد من يريده ضمن قائمة الأصدقاء المقربين، فهناك الحرية والسيطرة الكاملة على تلك القائمة، حيث لا يمكن لأحد أن يطلب إضافتها.

 وقال الموقع، "سيتم معرفة ما إذا كنت تستخدم قائمة الأصدقاء المقربين لأحد الأشخاص إذا رأيت حلقة خضراء حول صورتها في شريط القصص، أو شارة خضراء عند عرض قصصهم"


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: رسالة مؤثرة من شرطية فرنسية للمتظاهرين
» عزمي مجاهد: فرنسا في حاجة لرئيس مثل "السيسي"
» الأسباب الحقيقية لمظاهرات "السترات الصفراء"
» هذا ما طلبه أقدم سجين في مصر بعد الإفراج عنه
» "أديب": 2019 عام المشاكل المالية في العالم أجمع
» "أبومازن": حل المجلس التشريعي الفلسطيني قريبا
» «السيسي»: أفريقيا مستقبل الاقتصاد الدولي
» حقيقة إقالة «السيد البدوي» من حزب «الوفد»
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» بعد«هاتريك» بورنموث..«صلاح» يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية
» فيديو| مسئول بالآثار: يجب أن نستغل الفيلم الإباحي «بشكل إيجابي»

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:18 ص

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »