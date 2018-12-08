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«الجبلاية» تحسم أمر معاملة لاعبي شمال أفريقيا كمحليين

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اتحاد الكرة

المصريون

هانى ابوريدة

رفض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة، تطبيق معاملة لاعبى دول شمال أفريقيا كمحليين في قوائم الفرق بالدوري المحلي، بناء على توصية من مدربى المنتخبات الوطنية.

وكان هناك اقتراح من اتحاد شمال أفريقيا بمعاملة لاعبى دول شمال أفريقيا كمحليين فى جميع دول الاتحاد، وهى مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو ما رآه مسئولو الجبلاية أمرا صعب تطبيقه فى مصر خلال الفترة الحالية، خاصة أن هذا الأمر يؤثر على المنتخبات الوطنية، فى ظل استعانة الأندية وقتها بأكثر من لاعب من شمال أفريقيا فى حالة تطبيق هذا القرار، خاصة أن المنتخب الأول يعانى منذ فترة طويلة من عدم وجود مهاجمين مميزين، فى ظل استعانة الأندية القوية فى الدورى المصرى بلاعبين أجانب مثل الأهلى الذى يعتمد على المغربى وليد أزارو، والزمالك الذى يعتمد على كاسونجو لاعب الكونغو، ونفس الأمر لأندية الإسماعيلى وبيراميدز والمصرى وسموحة.

واتفق مسئولو الجبلاية على تأجيل حسم تطبيق اقتراح معاملة لاعبى شمال أفريقيا كمحليين للموسم المقبل ودراسة جدواه، وهل سيفيد الكرة المصرية والمنتخبات أم لا.

 


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