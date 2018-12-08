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"إيفاد" تختار القاهرة مركزًا شبه إقليمي لأنشطتها في 8 دول

مال وأعمال

سحر نصر وزيرة الاستثمار
سحر نصر

عصام الشربيني

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اختار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، مصر لتكون مركزا شبه إقليمي لأنشطته في 8 دول بالمنطقة.

وأشاد دونالد براون، نائب رئيس الصندوق خلال اجتماعه مع سحر نصر وزيرة الاستثمار، بتحسن مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية فى قطاع الزراعة.

وأشار إلى أن الصندوق أسهم في خلق فرص عمل فى المناطق الريفية، وقام بتقديم مساعدات فنية للأنشطة المدرة للدخل في المزارع.
وبحث براون مع نصر التعاون الثنائي واستراتيجية التعاون من 2019 إلى 2023.

كما ناقشا سبل دعم مشروع تعزيز المواءمة في البيئة الصحراوية، وخلق فرص عمل لأهالي محافظة مطروح.

وأشادت نصر بجهود الصندوق في دعم المشروعات الريفية في مصر، وتمويله 13 برنامجا ومشروعا للتنمية الريفية بتكلفة إجمالية 829.1 مليون دولار.

وبلغ إسهام الصندوق في هذه الاستثمارات نحو 455.6 مليون دولار، واستفاد من هذه البرامج والمشروعات 7.1 مليون من سكان الريف المصري.


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