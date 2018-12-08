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فرنسا.. ارتفاع معتقلي «السترات الصفراء» إلى نحو ألف

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اعتقال محتجوا السترات الصفراء
اعتقال محتجوا السترات الصفراء

متابعات - خالد الشرقاوي

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فرنسا

السترات الصفراء

ارتفع عدد الموقوفين على خلفية مظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا، اليوم السبت، إلى نحو ألف متظاهر، بينهم 737 في العاصمة باريس وحدها.

ونقلت شبكة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، عن مصادر بالشرطة (لم تسمها)، إن بين الموقوفين في جميع أنحاء فرنسا، "تم وضع 739 منهم قيد الاحتجاز الاحتياطي"، دون تفاصيل عن مصير العدد المتبقي.

وأضاف أنّ عدد الذين تم احتجازهم احتياطيا في باريس بلغ 551 شخصا، حتى الساعة (17: 10 ت.ج).

وفي وقت سابق اليوم، قال نائب وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، إنّ السلطات أوقفت أكثر من 700 شخص في كافة أنحاء البلاد، بينهم 481 شخصا في باريس وحدها، على خلفية الحراك الرابع لـ"سترات الصفراء" في البلاد، قبل أن تنقل الشبكة أنباء ارتفاع العدد.

وحتى منتصف نهار اليوم، بلغ عدد المشاركين في المظاهرات نحو 31 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا.

وبين الموقوفين عشرات تم توقيفهم بعدما عثرت السلطات بحوزتهم على أقنعة ومطارق ومقاليع وحجارة يمكن استخدامها لمهاجمة الشرطة، حسب قناة "فرانس 24" الفرنسية (رسمية).

وتم إغلاق متاجر ومتاحف وبرج إيفل إلى جانب العديد من محطات القطارات ومعظم المناطق الواقعة وسط المدينة، بينما ألغيت مباريات كرة قدم وحفلات موسيقية.

وشرعت الشرطة في استخدام الغاز المسيل للدموع ضد "السترات الصفراء".

ويبحث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن مخرج من "الأزمة" الناجمة عن احتجاجات "السترات الصفراء"، التي بدأت في 17 نوفمبر الماضي، وتعد الأكثر عنفًا خلال السنوات الأخيرة، وأعلن عبر قصر الإليزيه إلغاء ضرائب على الوقود، كان مقررًا فرضها في 2019.

لكن الإعلان عن إلغاء الضرائب لم يكن كافيا لتهدئة غضب أصحاب "السترات الصفراء".


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