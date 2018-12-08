ليفربول يُغازل «صلاح» ببيت شعر

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

داعبت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول، النجم محمد صلاح، جناح الريدز والمنتخب الوطني، عقب الهاتريك الذي سجّله مع فريقه اليوم أمام ساوثهامبتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مِــكَــرٍّ مِــفَــرٍّ مُــقْــبِــلٍ مُــدْبِــرٍ»، وهي إحدى معلقات الشاعر امرئ القيس.

وسجّل محمد صلاح ثلاثة أهداف في الدقائق 25، 48، 77 من زمن المباراة ليعتلي صدارة جدول ترتيب هدافي المسابقة برصيد 10 أهداف، معادلًا رقم الجابوني بيتريك أبا ميونج لاعب فريق أرسنال.


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