"حجازي" يوجه صدمة للأهلي

08 ديسمبر 2018 - 08:26 م

وجه أحمد حجازي، مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي والمنتخب الوطني، صدمة كبيرة لمسئولي الأهلي بعد رفض العودة من جديد للقلعة الحمراء، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ودخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات جادية مع إدارة نادي ويست بروميتش، من أجل التعاقد مع حجازي لتدعيم صفوف الفريق في خط الدفاع.

ويعاني الفريق الأحمر في الخط الدفاعي خلال المباريات الأخيرة، خاصة بعد خسارة اللقب الأفريقي أمام الترجي التونسي، والخروج أمام نادي الوصل الإماراتي بكأس زايد للأندية الأبطال.