19 لاعبًا في قائمة ريال مدريد لمواجهة هويسكا

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة الأرجنتيني سانتياجو سولاري، قائمة فريقه لمواجهة هويسكا، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإسباني الممتاز.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: كورتوا، نافاس، كآسيا.
الدفاع: كارفخال، فاييخو، راموس، فاران، أودريوزولا، خافى سانشيز.
الوسط: مودريتش، فالفيردى، لورينتى، أسينسيو، إيسكو، سيبايوس.
الهجوم: بنزيمة، بيل، فاسكيز، فينيسيوس جونيور.
وشهدت القائمة غياب كل من لوكا زيدان - ناتشو - ريغيلون- كروس - كاسيميرو - ماريانو
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