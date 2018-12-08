جدل برلماني بعد إعفاء المنطقة الاقتصادية للقناة من «القيمة المضافة»

08 ديسمبر 2018 - 09:01 م

ردود فعل متباينة داخل البرلمان أثارها إعلان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، حول قرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعفاء للسلع أو الخدمات التي يصدرها السوق المحلى لمشروعات المنطقة الاقتصادية من القيمة المضافة، ومعاملتها معاملة السلع المُصدرة.

وقال مميش إن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسهيل أعمال المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار وتيسير البنية التنظيمية الخاصة بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار إلى أن القرار سيزيد من عجلة التنمية في شتى المجالات بالمنطقة الاقتصادية مع تشجيع للصناعات والمنتجات المحلية، والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير ومباشر في مشروعات البنية التحتية وكذا مكونات الإنتاج النهائي للمشروعات الموجودة بالمنطقة الاقتصادية.

الدكتور عمرو الجوهري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن "القرار لا يمكن الإشادة به قبل خضوعه لدراسة وتوضيح أكثر، لا سيما أنه من الوارد ظهور مشكلات كثيرة حال تطبيقه بدون بعض التوضيحات".

وأضاف الجوهري لـ "المصريون"، أن "الحكومة عليها تحديد الخدمات والسلع التي سيتم إعفاؤها وعدم ترك المسألة مفتوحة هكذا، خاصة أنه من الممكن أن تعتبر الحكومة سلعة ما استراتيجية بينما هناك من يعدها غير ذلك، الأمر الذي سينتج عنه مشكلة".

وتساءل: "هل سيكون هناك إحكام سيطرة على السلع والخدمات أن سيكون هناك تهريب للسلع في المنتصف، وهل تضمن الحكومة سلع غير محددة".

وتابع: "هناك أمور كثيرة لابد من توضيحها، ونحن بحاجة للاجتماع بوزير المالية لا سيما أن الوزارة أعلنت تقليص موارد الدولة، وهذا يظهر تساءل أخر وهو هل هذا لن يؤثر على موارد الوزارة وميزانيتها".

فيما أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بقرار وزارة المالية، معتبرًا ذلك "خطوة مهمة تسهم في تخفيض تكاليف التصنيع وتعظيم المكون المحلي ليكون بديلًا عن الاستيراد من الخارج".

وأوضح مشهور في بيان، أن "القرار سيساهم بشكل كبير ومباشر في مشروعات البنية التحتية ومكونات الإنتاج النهائي للمشروعات الموجودة بالمنطقة الاقتصادية، كما أنه سيسهل من أعمال المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع تيسير البنية التنظيمية الخاصة بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فيساعد ذلك على جذب رؤوس الأموال للاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية".

وأردف: "كل هذا سيؤدى في النهاية إلى رفع التصنيف العالمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون أحد أهم المناطق الاقتصادية الأكثر جذبًا للمستثمرين والمشروعات الاقتصادية والشركات العالمية الكبرى".

وطالب النائب بضرورة وضع كافة التسهيلات والصلاحيات والإعفاءات التي تزيد من إعطاء مزايا للاستثمار في البلاد، ما يطلق طاقات الاستثمار في مصر وتمد البلاد بالعملة الصعبة فينتعش الاقتصاد، وتصبح مصر قادرة على منافسة البلاد الاقتصادية حول العالم.