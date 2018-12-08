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ضبط 29 متهمًا مطلوبين في قضايا

قضايا وحوادث

حملة امنية
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ضبط

البحث الجنائى

هروب

شن فرع البحث الجنائي بالمحلة برئاسة العقيد وليد الجندي، وإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية،  حمله لضبط المتهمين الهاربين من القضايا  والمطلوب ضبطهم وإحضارهم  للنيابة العامة تمهيدا لمحاكماتهم، أسفرت عن ضبط 29 متهما هاربا في عده قضايا متنوعة.

كان اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، قد وجه بتكثيف الحملات لضبط الهاربين من الأحكام القضائية، و ذلك بعد تحديد أماكن اختبائهم من خلال تحريات مسبقة، و تم عمل أكمنة في أماكن محدده طبقا لما أسفرت عنه التحريات باعتزامهم ترددهم على تلك الأماكن وقد اشتملت الحملة نطاق فرع المحله وسمنود  بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي  أسفرت نتائجها عن ضبط 24 متهم هارب في قضايا شروع في قتل وسرقه ومخدرات وضرب وحريق عمد وعاهة مستديمة بالإضافة إلى 5 هاربين من الوضع تحت مراقبة الشرطة، وتم إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.


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