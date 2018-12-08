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تشيلسي يحقق فوزًا غاليًا أمام مانشستر سيتي

الرياضة

تشيلسى ومانشستر سيتى
تشيلسى ومانشستر سيتى

أمير سعد

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تشيلسي

المصريون

فاز فريق تشيلسي على مانشستر سيتي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب ستانفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وأعطي تشيلسي بهذا الفوز صدارة البريميرليج لليفربول، الذي تصدر ترتيب الدوري برصيد 42، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن  مان سيتي.

افتتح تشيلسي التسجيل عبر كانتي في الدقيقة 45، وفي الشوط الثاني أضاف دافيد لويز الهدف الثاني من ضربة رأسية متقنة سكنت شباك إيدرسون حارس السيتي في الدقيقة 78.

رفع البلوز رصيده بهذا الفوز إلى 34 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد مان سيتي عند النقطة 41 ليفقد الصدارة لصالح الريدز.


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