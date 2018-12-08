تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بأحداث عنف الظاهر

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الجنايات

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء فى طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم في "أحداث عنف الظاهر"، لـ 15 ديسمبر لمرافعة الدفاع.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.


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