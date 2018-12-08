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ترامب: كبير موظفي البيت الأبيض سيترك منصبه

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أنّ كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي سيترك منصبه نهاية العام الحالي.
جاء ذلك في تصريحات للرئيس الأمريكي أمام الصحفيين في البيت الأبيض.
ووصف ترامب كيلي بقوله: "كان رجلا عظيماً".
وأشار إلى أنه سيكشف لاحقا عن اسم الشخص الذي سيخلف كيلي.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأنّ نيكولاس آيرس، مدير مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، سيتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض. 

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