فرنسا: مظاهرات «السترات الصفراء» تحت السيطرة

08 ديسمبر 2018 - 10:50 م

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير، مساء السبت، إن مظاهرات «السترات الصفراء» باتت الآن تحت السيطرة.

وأضاف في مؤتمر صحفي، إن «118 مصابا من المتظاهرين و17 من عناصر الأمن، و1350موقوفا خلال احتجاجات».

