هذا ما قاله أحمد موسى عن فضيحة الأهرامات

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الإعلامي أحمد موسى
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علق الإعلامي أحمد موسى، على صور الفعل الفاضح للمصور الدنماركي وصديقته فوق الأهرامات قائلًا: واقعة مسيئة ومن الواضح أن هناك أحد يريد تشويه المعالم الأثرية المصرية وخاصة الأهرامات التي تعتبر من عجائب الدنيا السبع".
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، إنه لا يمكن التأكد من صحة الفيديو، ولكن المتخصصين فقط هم المنوط بهم إثبات فبركة الأمر، متسائلًا: "كيف تسلق السائحين الأهرامات؟
ولفت "موسى" إلى أن وزارة الآثار أحالت الواقعة إلى مكتب النائب العام للتحقيق للتأكد من صحة الفيديو، منوهًا إلى أن هناك حالة من غضب والجدل حدثت بسبب تلك الواقعة.
وأشار إلى أن هناك وجهة نظر تؤكد أن تلك المشاهد المنافية للآداب حقيقية، ونظيرتها تؤكد أن الأمر مفبرك ولا يمكن أن يصعد أحد الأهرامات ليلا وبدون كشافات خاصة أن ارتفاع الهرم الأكبر حوالي 147 مترا، واستغرق بناء الهرم الأكبر 20 سنة.
وتابع: "منطقة الأهرامات مراقبة بالكاميرات"، معلقًا: لو مش بتابع دبة النملة في الأهرامات هتابعها فين!"


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