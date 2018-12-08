» "أديب": 2019 عام المشاكل المالية في العالم أجمع

08 ديسمبر 2018 - 11:40 م

أكد الإعلامي عمرو أديب، إن 2019 هو عام المشاكل المالية في العالم أجمع، مضيفًا: "2019 عام مُظلم، وعلى الإدارة المصرية أن تستعد من الآن، بالتواجد في إفريقيا والعالم العربي".



وأوضح "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن هناك برامج تذاع بالساعات على فضائية الـ "CNN" حول الكساد والركود، وأن هناك أسواق تغلق أبوابها، والدول تعمل على حماية نفسها من خلال الضرائب والجمارك، مضيفًا: "كل واحد هيقول يلا نفسي، وأنا بقولكم إفريقيا أولًا".

