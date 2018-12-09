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"أديب":الرئيس السيسي أعاد بناء علاقات جيدة مع إفريقيا

الحياة السياسية

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد الاهتمام للقارة الأفريقية، وبدول السودان وأثيوبيا بشكل كبير.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن القطاع الخاص يجب أن يقود الاتفاقيات التجارية مع الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن حجم الواردات المصرية من دول أفريقيا لا تتعدى نصف مليار دولار وهو رقم ضعيف.
وأشار "أديب" إلى أن أفريقيا كنز حقيقي، وعقد مؤتمر أفريقيا 2018 جاء في ميعاده، لافتا إلى أن أفريقيا مازالت قارة بكر، كاشفا أن رجل الأعمال نجيب ساويرس يعمل حاليا على استخراج الذهب من ساحل العاج.
ولفت "أديب" إلى أن نجيب ساويرس زي الصنيين فاهم أن أفريقيا فيها كتير، وفيها كنز، موضحًا أن الرئيس السيسي نبه نظر الأفارقة أن ينظروا إلى داخلهم وليس خارجهم.


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