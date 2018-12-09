توتنهام يعبر ليستر سيتي بثنائية في "البريمرليج"

09 ديسمبر 2018 - 01:10 ص

عبر فريق توتنهام، يوم السبت، عقبة مضيفه ليستر سيتي بثنائية نظيفة في الجولة السادسة عشر للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليج).



بهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 22 نقطة في المركز التاسع، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 42 نقطة.



تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة 45 عبر الكوري الجنوبي هيونغ مين سون ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول بهدف دون رد.



وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه ليستر سيتي عن التعادل، أضاف توتنهام الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق ديلي آلي.

