برشلونة يكتسح إسبانيول برباعية في ديربي كتالونيا

09 ديسمبر 2018 - 01:20 ص

اكتسح فريق برشلونة، يوم السبت، مضيفه إسبانيول برباعية نظيفة في ديربي كتالونيا بالجولة الخامسة عشر للدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).



بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 31 نقطة في الصدارة، بفارق ثلاثة نقاط عن إشبيلية وأتلتيكو مدريد الملاحقان المباشران أصحاب الـ 28 نقطة.



بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 21 نقطة في المركز التاسع، ليتلقى الخسارة السادسة له في الدوري الإسباني.



بادر الفريق الكتالوني بالتسجيل في الدقيقة 17 عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يضيف الفرنسي عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 26.



وسجل الأوروغوياني لويس سواريز العائد من الإصابة مؤخرا، الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 45، ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول بثلاثية نظيفة.

