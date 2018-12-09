التحفظ على أشلاء الفتاة المنتحرة بالمترو بالمشرحة

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انتحار

أشلاء

مترو القاهرة

دار السلام

أمرت نيابة دار السلام، بنقل أشلاء جثة فتاة ألقت بنفسها أمام قطار المترو بمحطة دار السلام إلى مشرحة زينهم لتشريحها، وإعداد تقرير حول الوفاة، والتصريح بدفنها وتسليمها لذويها عقب ذلك.

وكشفت المناظرة الأولية، أن المنتحرة بمحطة مترو دار السلام، في العقد الرابع من عمرها، وكانت ترتدي عباءة سوداء، وتحول نصفها الأسفل إلى أشلاء بفعل إلقاء نفسها أسفل عجلات قطار المترو، وظلت تنزف لمدة نصف الساعة، وحاول المسعفون علاجها بمكان الحادث؛ نظرًا لصعوبة نقلها، ولكنها توفيت متأثرة بإصابتها البالغة.

وتحفظت قوة أمنية من مباحث القاهرة ومباحث شرطة النقل والمواصلات على كاميرات المراقبة بمحطة مترو دار السلام؛ للوقوف على ملابسات واقعة انتحار فتاة أسفل عجلات أحد القطارات.

وقال مصدر أمني: إن أجهزة الأمن حددت هوية الفتاة بعد حضور أهليها، وجارِ مناقشتهم للوقوف على ملابسات الحادث المأساوي.

وتابع المصدر: إن رجال الأمن تمكنوا من رفع أشلاء المتوفاة، وتم نقلها للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية بمحطة مترو دار السلام، بانتحار فتاة، وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، فيما لم تتوقف حركة القطارات بسبب تشغيل السكة الاحتياطية.


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