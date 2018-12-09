  • الإثنين 10 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:40 ص
بحث متقدم
رانيا يوسف

تعليق صادم لـ"الإبراشي" على تطورات "فضيحة الفستان"

غرفة عمليات

التفاصيل الكاملة لخناقة طبيبين داخل غرفة العمليات

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على "هاتريك" محمد صلاح

مشروع جديد لتقييم البطاقات التموينية

هذا هو الهدف الحقيقي من تنقية قواعد بيانات البطاقات

احتجاجات فرنسا

عناصر "الإخوان" وراء أعمال التخريب في باريس

أرشيفية

أسباب انسحاب «الجماعة الإسلامية» من «تحالف دعم الإخوان»

صورة

تفاصيل جريمة «فتاة النقاب» بالمرج:

خاشقجي

السعودية: لن نسلم مواطنينا المتهمين بقتل "خاشقجي"

سياسي: 3 نواب تلقوا تمويلاً أجنبيًا

نواب يطالبون بكتابة فصيلة الدم ببطاقة الرقم القومي

ممثل الوفد القطري يقبل رأس أمير الكويت

شاهد.. لماذا قبل ممثل وفد «تميم» رأس أمير الكويت

القبض على تشكيل للاتجار بالمواد المخدرة

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

سقوط عصابة المخدرات فى دمنهور

#

سقوط عصابة المخدرات في دمنهور

#

السجن 15 عامًا لنجار وشقيقته بتهمة تجارة الهيروين

#

القبض على شخصين بتهمة الاتجار في المخدرات

المخدرات

الاجهزة الامنية

تشكيل عصابى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من إلقاء القبض على أفراد تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بمركز كوم أمبو شمال أسوان.

تلقى اللواء نائل رشاد مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بقيام كل من حمادة . ن 23 سنة – عاطل، ومقيم بدائرة مركز كوم أمبو والسابق ضبطه واتهامه فى 3 قضايا سرقة وسائل نقل، واستعمال قسوة والمطلوب التنفيذ عليه غيابيًا بالسجن المؤبد ، وشقيقه مصطفى 26 سنة – عاطل، ومقيم بذات العنوان، والسابق ضبطة واتهامه فى 4 قضايا متنوعه سرقة بالإكراه، ومقاومة سلطات والمطلوب التنفيذ عليه فى 11 قضية جزئية قضايا "سرقة "تبديد"إتلاف" .

حيث قاما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص تخصص فى إرتكاب جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن (120) جرامًا وميزان حساس، وبحوزة الأول سلاح نارى "فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مللي و3 طلقات من ذات العيار، وبحوزة الثانى سلاح نارى بندقية ألية عيار 7,62×39 مللى و 10 طلقات من ذات العيار .

وبموجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن النفس ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارالعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ريهام سعيد تكشف لأول مرة أسباب دخولها السجن
» "السترات الصفراء" تقفز إلى الجبل الأسود
» "التعاون الخليجي" يقر 72 بندا تشمل هذه الملفات الهامة
» هذا ما قاله "عبدالحفيظ" عن تألق مروان محسن
» "قرقاش": قمة الرياض من أنجح القمم الخليجية
» خبيرة تكشف معلومات مثيرة عن الفياجرا النسائية
» حقيقة اختراق الفيسبوك بعد تعذر الوصول لـ"الخادم"
» فنانات يشاركن فى مظاهرات "السترات الصفراء" بباريس
» الأهلي يواصل انتصاراته على حساب طلائع الجيش
» حقيقة حظر السعودية استيراد منتجات 56 مزرعة مصرية
» صحيفة إنجليزية: «صلاح» أعاد الهيبة لفريق ليفربول

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال