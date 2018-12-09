الزمالك يعلن جاهزية ثنائي الفريق لمواجهة "القطن"

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الزمالك

القطن

شارك الثنائي فرجاني ساسي ومصطفى فتحي، لاعبا الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وشارك الثنائي بشكل طبيعي في مران اليوم الأحد، عقب تعرضهم لإصابات خفيفة بلقاء المصري البورسعيدي الأخير بالدوري.

كما شارك محمد عنتر، بشكل طبيعي في التدريبات بعدما أدي تدريبات جري بالأمس بسبب شعوره بالإجهاد.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق القطن التشادى بدور الـ33 لبطولة الكونفدرالية السبت المقبل على ملعب بتروسبورت.


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