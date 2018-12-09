  • الإثنين 10 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:40 ص
بحث متقدم
رانيا يوسف

تعليق صادم لـ"الإبراشي" على تطورات "فضيحة الفستان"

غرفة عمليات

التفاصيل الكاملة لخناقة طبيبين داخل غرفة العمليات

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على "هاتريك" محمد صلاح

مشروع جديد لتقييم البطاقات التموينية

هذا هو الهدف الحقيقي من تنقية قواعد بيانات البطاقات

احتجاجات فرنسا

عناصر "الإخوان" وراء أعمال التخريب في باريس

أرشيفية

أسباب انسحاب «الجماعة الإسلامية» من «تحالف دعم الإخوان»

صورة

تفاصيل جريمة «فتاة النقاب» بالمرج:

خاشقجي

السعودية: لن نسلم مواطنينا المتهمين بقتل "خاشقجي"

سياسي: 3 نواب تلقوا تمويلاً أجنبيًا

نواب يطالبون بكتابة فصيلة الدم ببطاقة الرقم القومي

ممثل الوفد القطري يقبل رأس أمير الكويت

شاهد.. لماذا قبل ممثل وفد «تميم» رأس أمير الكويت

تجديد حبس زوجة وعشيقها لقتل الزوج

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"شاهدهما عرايا".. قرار جديد ضد قاتلة زوجها بالخصوص

#

إحالة زوجة وعشيقها وآخر للمفتي لقتلهما الزوج

#

تطورات جديدة فى قضية ذابحة زوجها بالقليوبية

#

زوجة قاتل طفلي ميت سلسيل تطالب بمواجهته

قتل

حبس

محكمة جنايات

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخصوص، حبس ربة منزل وعشيقها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقتل زوجها بعد ضبطهما أثناء ممارسة الرذيلة، داخل مسكن الزوجية بمدينة الخصوص.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص، بورود بلاغ من أهالي عزبة الأمير، بالعثور على جثة ممرض مقتولاً داخل شقته وعدم تواجد زوجته بالشقة.

تم إخطار اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وتشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد يحيى راضي رئيس إدارة البحث الجنائي، والعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي.

وتوصلت التحريات، إلى أن المجني عليه يدعى "م ع ب" 29 سنة مساعد تمريض، ومتزوج في عيد الأضحى الماضي "شهر أغسطس الماضي" منذ 3 شهور، وأنه تم العثور على الجثة وبها عدة ضربات في الرأس بآلة حادة، وملفوف حول العنق شال أبيض، فيما لم يتم العثور على زوجة المتهم.

توصل فريق البحث إلى اختفاء الزوجة في محافظة أسيوط بصحبة أحد الأشخاص، وتم ضبطها وتدعى "ي م" 19 سنة، ربة منزل، وبصحبتها شخص يدعى "ع ز" فران، 22 سنة، وبتضيق الخناق عليها قررت أنها ترتبط بعلاقة "عاطفية" مع الثاني، قبل أن تتزوج، وبعد أن تزوجت من زوجها القتيل في شهر أغسطس الماضي عادت إلى علاقتها القديمة، أضافت الزوجة أنها كانت غير مرتاحة مع زوجها وتزوجته بغير رغبتها.

أشارت الزوجة في اعترافاتها إلى أن لقاءاتها مع عشيقها تعددت في عش الزوجية في غياب زوجها، وفي ليلة الحادث قالت الزوجة: عاد زوجها فوجدها تخفي عشيقها داخل الدولاب، وانهالت على الزوج بيد الهون، وقامت هي والعشيق بخنقه بايشارب حريمي، وبعدها توجها إلى محافظة أسيوط محل إقامة المتهم الثاني.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلا المتهمان للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام، جددها قاضي المعارضات 15 يومًا على ذمة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ريهام سعيد تكشف لأول مرة أسباب دخولها السجن
» "السترات الصفراء" تقفز إلى الجبل الأسود
» "التعاون الخليجي" يقر 72 بندا تشمل هذه الملفات الهامة
» هذا ما قاله "عبدالحفيظ" عن تألق مروان محسن
» "قرقاش": قمة الرياض من أنجح القمم الخليجية
» خبيرة تكشف معلومات مثيرة عن الفياجرا النسائية
» حقيقة اختراق الفيسبوك بعد تعذر الوصول لـ"الخادم"
» فنانات يشاركن فى مظاهرات "السترات الصفراء" بباريس
» الأهلي يواصل انتصاراته على حساب طلائع الجيش
» حقيقة حظر السعودية استيراد منتجات 56 مزرعة مصرية
» صحيفة إنجليزية: «صلاح» أعاد الهيبة لفريق ليفربول

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال