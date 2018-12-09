مصرع شخص تحت عجلات القطار بالشرقية

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مصرع

قطار

الشرقية

لقى شخص مصرعه، دهسه القطار رقم 1113 المتجه من بنها إلى مدينة الإسماعيلية أمام قرية الجديدة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقي اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بمصرع "محمد م.ع.ال" 65 عامًا، اثر إصابته في حادث دهس قطار له أمام قرية الجديدة التابعة لمركز منيا القمح.

وبالانتقال والفحص تبين، اصطدام القطار 1113 المتجه من منيا القمح الى مدينة الإسماعيلية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1032 إدارى المركز، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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