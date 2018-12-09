  • الإثنين 10 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:40 ص
بحث متقدم
رانيا يوسف

تعليق صادم لـ"الإبراشي" على تطورات "فضيحة الفستان"

غرفة عمليات

التفاصيل الكاملة لخناقة طبيبين داخل غرفة العمليات

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على "هاتريك" محمد صلاح

مشروع جديد لتقييم البطاقات التموينية

هذا هو الهدف الحقيقي من تنقية قواعد بيانات البطاقات

احتجاجات فرنسا

عناصر "الإخوان" وراء أعمال التخريب في باريس

أرشيفية

أسباب انسحاب «الجماعة الإسلامية» من «تحالف دعم الإخوان»

صورة

تفاصيل جريمة «فتاة النقاب» بالمرج:

خاشقجي

السعودية: لن نسلم مواطنينا المتهمين بقتل "خاشقجي"

سياسي: 3 نواب تلقوا تمويلاً أجنبيًا

نواب يطالبون بكتابة فصيلة الدم ببطاقة الرقم القومي

ممثل الوفد القطري يقبل رأس أمير الكويت

شاهد.. لماذا قبل ممثل وفد «تميم» رأس أمير الكويت

نجم المصري يفتح النار على مصطفى يونس

الرياضة

الكابتن مصطفى يونس،
الكابتن مصطفى يونس،

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

المصري يقرر إقالة مصطفى يونس

#

مصطفى يونس يُعلن تشكيل المصري لمواجهة الزمالك

#

«رونالدو» يختار«صلاح» منافسًا له على الكرة الذهبية

#

نجم الأهلي يفتح النار على «ميدو»

المصريون

المصرى

مصطفى يونس

أبدى أحمد ياسر، لاعب المصري البورسعيدي، استياءه الشديد من قرار استبعاده من قائمة الفريق للمباراة الثانية على التوالي.

وخرج أحمد ياسر، من معسكر المصري للمباراة الثانية على التوالي أمام الداخلية، وذلك بعدما غاب أيضًا عن مباراة الزمالك السابقة.

وقال أحمد ياسر، في تصريحات صحفية، "أتعجب من استبعادي من معسكر لقاء الداخلية. مصطفى يونس يصطحب معه 25 لاعبًا هم كل قوام الفريق، ولا يستبعد غيري".

وأضاف "لا أعرف ما السبب وراء هذا القرار. هل يرى مصطفى يونس أنني السبب في هزائم المصري؟".

ياسر واصل "في مباراة الكأس أمام الجزيرة مطروح، قدمت شوط أول جيد وكان الفريق متقدمًا بهدف، ثم أخرجني بين الشوطين وخرجت بلا افتعال لأي مشاكل".

وأكمل "في الشوط الثاني تلقينا هدفين وخسارة المباراة، فما ذنبي أنا بذلك؟".

ياسر أتم "إذا استمر الوضع على هذا المنوال، فسأضطر لفسخ تعاقدي مع المصري والرحيل عن النادي".

ويلعب أحمد ياسر مع المصري منذ موسم 2014/2015 قادما من فريق وادي دجلة، ولعب الموسمين الماضيين معارا لنادي الميناء العراقي، قبل أن يعود للفريق الساحلي بداية الموسم الجاري.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في 5 مباريات بين الدوري والكأس. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر.

ويستعد المصري لمواجهة الداخلية مساء غد الاثنين، ضمن مباريات الجولة الـ17 للدوري المصري.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ريهام سعيد تكشف لأول مرة أسباب دخولها السجن
» "السترات الصفراء" تقفز إلى الجبل الأسود
» "التعاون الخليجي" يقر 72 بندا تشمل هذه الملفات الهامة
» هذا ما قاله "عبدالحفيظ" عن تألق مروان محسن
» "قرقاش": قمة الرياض من أنجح القمم الخليجية
» خبيرة تكشف معلومات مثيرة عن الفياجرا النسائية
» حقيقة اختراق الفيسبوك بعد تعذر الوصول لـ"الخادم"
» فنانات يشاركن فى مظاهرات "السترات الصفراء" بباريس
» الأهلي يواصل انتصاراته على حساب طلائع الجيش
» حقيقة حظر السعودية استيراد منتجات 56 مزرعة مصرية
» صحيفة إنجليزية: «صلاح» أعاد الهيبة لفريق ليفربول

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال