ماذا قال «ساويرس» عن لقائه برئيس وزراء إثيوبيا؟

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ساويرس

رئيس وزراء إثيوبيا

أبي أحمد

نشر المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، صورة له مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قائلًا: "إن آبي أحمد نوع جديد من القادة الذين يحولون الأعداء لأصدقاء".

وكتب نجيب ساويرس في تغريدة على "تويتر" قال فيها: "مع رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد.. سلالة جديدة من القادة الأفارقة يصلون إلى الأعداء القدامى، ويصنعون أصدقاء جدد.. فليباركه الله وليحميه.. شكرًا لهذا اليوم العظيم".

يذكر أن الدكتور آبي أحمد تولى رئاسة وزراء إثيوبيا في 27 مارس 2018، ومنذ توليه الحكم فتح صفحة جديدة مع أريتيريا بمصالحة مع الرئيس أسياسي أفورقي، كما كان من أنصار مشاركة المرأة في سياسة الدولة، وتم تعيين 10 وزيرات بالحكومة الإثيوبية على رأسهم وزيرة للدفاع.


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