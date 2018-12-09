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ضبط محل بحوزته قطع أدوات كهربائية مجهولة بالموسكي

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مباحث التموين

الموسكى

ادوات كهربائية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة بالقاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط صاحب محل بحوزته 1405 قطع أدوات كهربائية مجهولة المصدر في الموسكي.

وردت معلومات للعميد محمد رجائي مدير إدارة مباحث التموين والتجارة بالقاهرة، تفيد قيام صاحب محل لتجارة الأجهزة الكهربائية، بتجميع كميات كبيرة من أدوات كهربائية مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة المعلومات تبين من صحتها.

بتقنين الإجراءات واستهداف المحل تم ضبطه وعثر بداخل المحل على 1405 قطع أدوات كهربائية مجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بحيازتها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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