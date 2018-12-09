"الملا" يوقع علي اتفاق شراكة بترولية في سيناء

09 ديسمبر 2018 - 06:52 م

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اتفاق شراء شركتى بى بى الإنجليزية ومبادلة الإماراتية لحصص فى نصيب شركة إينى الإيطالية بمنطقة امتياز نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط التى تتشارك فيها إينى الإيطالية بنسبة 85% وشركة ثروة للبترول المصرية بنسبة 15%.

يشمل الاتفاق شراء شركة بى بى نسبة 25% وشراء شركة مبادلة نسبة 20% من حصة اينى وبذلك تصبح حصص الشركاء فى منطقة الامتياز 40% لشركة إينى و25% لشركة بى بى و20% لشركة مبادلة و15% لشركة ثروة للبترول.

تجدر الإشارة إلى أنه يجرى حاليًا حفر البئر الأولى في منطقة الامتياز التي تقع على بعد 50 كم من الشاطئ وفى أعماق تتراوح بين 50 و400 متر وتغطى مساحة إجمالية تبلغ 739 كم مربع باستثمارات حدها الأدنى 105 ملايين دولار لحفر بئرين .

وصرح الملا، عقب التوقيع أن تعدد وتنوع الشركات العالمية العاملة بالمنطقة يؤكد الثقة في مناخ الاستثمار بصناعة البترول والغاز بمصر ويسهم في تنويع مصادر التمويل والعمل على تخفيف عنصر المخاطرة بالنسبة للشركاء فضلاً عن تنوع التكنولوجيات وهو ما ينعكس في النهاية على دعم استراتيجية وزارة البترول في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطيات وزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز وتأمين مصادر الإمدادات لاحتياجات السوق المحلى وخطط التنمية الاقتصادية.