«كلوب» يتفق مع مدرب بورنموث على وصف «صلاح»

09 ديسمبر 2018 - 06:53 م

اتفق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مع إيدي هوي، مدرب بورنموث، في وصف النجم محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني، بأحد أفضل لاعبي العالم.

وقال «كلوب» في تصريحات صحفية: «أعتقد أن هو ضمن أفضل المدربين الذين التقيت بهم في حياتي، لا يمكنني التعديل على رأيه».

وسجل صلاح، أول هاتريك له هذا الموسم في الفوز على بورنموث في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي، ليقفز بالريدز إلى قمة المسابقة مستغلًا تعثر مانشستر سيتي.

ووصف مدرب بورنموث صلاح بالشرف الحادة التي لا يمكن إيقافها، مؤكدًا أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم.