  • الإثنين 10 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:38 ص
بحث متقدم
رانيا يوسف

تعليق صادم لـ"الإبراشي" على تطورات "فضيحة الفستان"

غرفة عمليات

التفاصيل الكاملة لخناقة طبيبين داخل غرفة العمليات

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على "هاتريك" محمد صلاح

مشروع جديد لتقييم البطاقات التموينية

هذا هو الهدف الحقيقي من تنقية قواعد بيانات البطاقات

احتجاجات فرنسا

عناصر "الإخوان" وراء أعمال التخريب في باريس

أرشيفية

أسباب انسحاب «الجماعة الإسلامية» من «تحالف دعم الإخوان»

صورة

تفاصيل جريمة «فتاة النقاب» بالمرج:

خاشقجي

السعودية: لن نسلم مواطنينا المتهمين بقتل "خاشقجي"

سياسي: 3 نواب تلقوا تمويلاً أجنبيًا

نواب يطالبون بكتابة فصيلة الدم ببطاقة الرقم القومي

ممثل الوفد القطري يقبل رأس أمير الكويت

شاهد.. لماذا قبل ممثل وفد «تميم» رأس أمير الكويت

العاهل البحريني يعين رئيسًا جديدًا للبرلمان

عرب وعالم

العاهل البحريني
العاهل البحريني

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

البحرين.. 3 وزراء جدد في تشكيل الحكومة الجديدة

#

الحكومة البحرينية تقدم استقالتها

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

#

برهم صالح يؤدى اليمين الدستورية رئيسًا للعراق

البرلمان

البحرين

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمرًا ملكيًا، بتعيين علي بن صالح الصالح رئيسًا لمجلس الشورى البحريني (البرلمان)، داعيًا المجلس للانعقاد في 12 ديسمبر الجاري.

وأصدر آل خليفة مرسومًا ثانيًا بتعيين أعضاء المجلس، ودعاهم لعقد جلستهم الأولى يوم 12 ديسمبر الجاري.

من جهته، أكد الرئيس الجديد لمجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، أن "هذه الثقة التي أولاها إياه جلالة الملك المفدى تشكل دافعًا لمزيد من العمل والعطاء في سبيل رفعة ونهضة الوطن الغالي، وحافزًا للعمل مع أعضاء مجلس الشورى بكل ما أوتيت من قدرة وخبرة وجهد".

وقال الصالح: "سنعمل على تلبية تطلعات جلالته السديدة في تعزيز النظام الديمقراطي والمؤسسات الدستورية ومواصلة المكتسبات التنموية لما فيه مصلحة المملكة".

ورفع رئيس مجلس الشورى المعين، برقية شكر إلى ملك البحرين، أكد فيها أنه هو وأعضاء المجلس "سيظلون جنودًا أوفياء لجلالته وللوطن الشامخ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ريهام سعيد تكشف لأول مرة أسباب دخولها السجن
» "السترات الصفراء" تقفز إلى الجبل الأسود
» "التعاون الخليجي" يقر 72 بندا تشمل هذه الملفات الهامة
» هذا ما قاله "عبدالحفيظ" عن تألق مروان محسن
» "قرقاش": قمة الرياض من أنجح القمم الخليجية
» خبيرة تكشف معلومات مثيرة عن الفياجرا النسائية
» حقيقة اختراق الفيسبوك بعد تعذر الوصول لـ"الخادم"
» فنانات يشاركن فى مظاهرات "السترات الصفراء" بباريس
» الأهلي يواصل انتصاراته على حساب طلائع الجيش
» حقيقة حظر السعودية استيراد منتجات 56 مزرعة مصرية
» صحيفة إنجليزية: «صلاح» أعاد الهيبة لفريق ليفربول

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال