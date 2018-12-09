العاهل البحريني يعين رئيسًا جديدًا للبرلمان

09 ديسمبر 2018 - 07:01 م

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمرًا ملكيًا، بتعيين علي بن صالح الصالح رئيسًا لمجلس الشورى البحريني (البرلمان)، داعيًا المجلس للانعقاد في 12 ديسمبر الجاري.

وأصدر آل خليفة مرسومًا ثانيًا بتعيين أعضاء المجلس، ودعاهم لعقد جلستهم الأولى يوم 12 ديسمبر الجاري.

من جهته، أكد الرئيس الجديد لمجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، أن "هذه الثقة التي أولاها إياه جلالة الملك المفدى تشكل دافعًا لمزيد من العمل والعطاء في سبيل رفعة ونهضة الوطن الغالي، وحافزًا للعمل مع أعضاء مجلس الشورى بكل ما أوتيت من قدرة وخبرة وجهد".

وقال الصالح: "سنعمل على تلبية تطلعات جلالته السديدة في تعزيز النظام الديمقراطي والمؤسسات الدستورية ومواصلة المكتسبات التنموية لما فيه مصلحة المملكة".

ورفع رئيس مجلس الشورى المعين، برقية شكر إلى ملك البحرين، أكد فيها أنه هو وأعضاء المجلس "سيظلون جنودًا أوفياء لجلالته وللوطن الشامخ".