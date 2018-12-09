«الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة غدًا

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درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الاثنين، أن يسود طقس معتدل نهاراً بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون:

القاهرة «13- 20»

إسكندرية «13 – 20»

قنا «10 – 21»

الأقصر «10- 21»

أسوان «12– 22»


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