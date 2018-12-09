بالأسماء.. تشكيل «دينية الأعلى للإعلام»

09 ديسمبر 2018 - 07:19 م

في خطوة تهدف لضبط الأداء الديني على شاشة الفضائيات المصرية بعد الجدل الكبير الذي أثارته بعض الفتاوى الشاذة، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن تشكيل لجنة دينية داخل المجلس لمواجهة فوضى الفتاوى الشاذة التي تقسم المجتمع المصري ما بين مؤيد ومعارض لها.



وقال المجلس، إن "المؤسسات الدينية أرسلت ترشيحاتها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لعضوية اللجنة الدينية بالمجلس، إذ رشحت وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي، معاون وزير الأوقاف لشئون المتابعة، والدكتور خالد السيد غانم، مدير إدارة الإعلام بديوان عام وزارة الأوقاف، وتم ترشيح الدكتور إبراهيم نجم أمين عام الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والمستشار الإعلامي لدار الإفتاء".

فيما رشحت مشيخة الأزهر الشيخ أحمد المالكى عضو بلجنة إحياء التراث بمشيخة الأزهر، والشيخ أسامة الحديدي منسق مركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر، وامام مسجد الحسين السابق.



وقال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن "اللجنة الدينية التي شكلها المجلس ستكون مهمتها مراقبة البرامج الدينية التي تذاع على القنوات الفضائية وإجراء تقييم مهني لها".



وأضاف سليم لـ"المصريون"، أن "أهم أهداف اللجنة الدينية مواجهة الفتاوى الشاذة التي تثير البلبلة داخل الشارع المصري من وقت لآخر".

وأوضح أن "اللجنة الدينية ستبدأ عملها في يناير القادم، بعد تشكيلها من ممثلين عن وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر".



وأشار إلى أنه "حتى الآن لم يتم الاتفاق على من سيترأس اللجنة الدينية داخل المجلس الأعلى للإعلام، وسيحدد رئيسها في يناير القادم عند انطلاق عملها بشكل فعلي علي أرض الواقع".



وعن صلاحيات اللجنة في اتخاذ إجراءات عقابية ضد مطلقي الفتاوى الشاذة عبر القنوات الفضائيات، لفت سليم إلى أن "لائحة الجزاءات سيتم الاتفاق عليها فور عمل اللجنة في بداية العام القادم علي أن تكون الجزاءات بالتنسيق بين اللجنة الدينية وقيادة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".



وأكد سليم أن "اللجنة ستكون لجنة حيادية بشكل تام، لأنها تضم متخصصين على درجة عالية من الكفاءة في الأمور الدينية فهي لجنة مشكلة من أفضل الدعاة والمتخصصين في مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف".





