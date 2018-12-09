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الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على طلائع الجيش

الرياضة

مروان محسن
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المصريون

الاهلى

طلائع الجيش

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على طلائع الجيش، بهدفين دون رد، في المباراة المُقامة بينهما حاليًا على ملعب السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

بداية هادئة من جانب الفريقين وإن كان الأهلي هو الأكثر سيطرة واستحواذًا على مجريات اللقاء بفضل تحركات الشيح وناصر ماهر ومحمد شريف، وأهدر أحمد الشيخ فرصة هدف مُحقق للأهلي في الدقيقة السابعة بعدما تلقى تمريرة سحرية من أيمن أشرف لكن محمد بسام حارس الطلائع تصدى للكرة ببراعة.

حاول الأهلي زيارة شباك الطلائع  لكن دفاع الأخير تماسك وظهر قويًا أمام هجمات الشيخ وناصر ومروان فيما ظهر واضحًا أن الفريق العسكري يعتمد على الهجمة المُرتدة وحاول استغلال سرعة كابوريا ومصطفى محمد.

عادت الأمور مرة أخرى للهدوء وانحصر اللعب وسط الملعب مع محاولات هجومية من الفريقين على فترات مُتباعدة كانت أخطرها فى الدقيقة 25 عندما لعب أيمن أشرف كرة عرضية داخل منطقة جزاء لكن مروان محسن لم يتعامل معها بشكل جيد لتضييع فرصة خطرة للأهلي.

الدقيقة 30 شهدت هدف الأهلي الأول عن طريق مروان محسن الذى تلقى تمريرة ولا أروع من المجتهد محمد شريف، أسكنها ببراعة في شباك الطلائع.

بعدها بدقيقة نجح مروان محسن أيضاً فى تسجيل هدف ثان بعد متابعة جيدة لكرة ارتدت من حارس الطلائع ليُسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 31.

وفى الدقيقة 38 أجرى الجهاز الفني للطلائع تغييراً مُبكراً بخرج مؤمن إبراهيم ومشاركة عمروى، وحاول الفريقان التسجيل لكن دون جدوى لينتتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

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