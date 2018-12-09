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«السيسي» يقرر إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار بأفريقيا

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السيسي في منتدى أفريقيا 2018
السيسي في منتدى أفريقيا 2018

متابعات - خالد الشرقاوي

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افريقيا

السيسي

إنشاء صندوق

ضمان مخاطر الاستثمار

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، ضمن توصيات منتدى أفريقيا 2018، وذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية للمنتدى، اليوم الأحد.

وانطلقت فعاليات مؤتمر "إفريقيا 2018"، أمس السبت، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، في نسخته الثالثة، تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية" بمدينة شرم الشيخ.

ويعقد المؤتمر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.


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