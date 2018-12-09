السعودية: لن نسلم مواطنينا المتهمين بقتل "خاشقجي"

09 ديسمبر 2018 - 08:26 م

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأحد، إن بلاده لن تسلم تركيا مواطنيها المتهمين بالتورط في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، أكتوبر الماضي.

وفي الوقت ذاته، أكد "الجبير" في تصريحات خلال مؤتمر صحفي في ختام انعقاد القمة الخليجية 39 بالرياض، التي استمرت ليوم واحد، انفتاح بلاده على أية أدلة للمساعدة في التحقيقات بقضية قتل خاشقجي.

وقال: "بخصوص ما يتعلق بأمر التوقيف التركي: لا نسلم مواطنينا".

وأضاف أن المتهمين "أحيلوا للنائب العام (السعودي) وأنا لا أعلق على المسائل القضائية والنائب العام لديه متحدث رسمي".

والأربعاء الماضي، أصدرت محكمة صلح الجزاء في اسطنبول مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني على خلفية جريمة قتل خاشقجي؛ وذلك إثر قيامها بتقديم طلب بهذا الخصوص تقدمت به النيابة العامة.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، في 2 أكتوبر الماضي، غضبًا عالميًا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.