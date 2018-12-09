  • الإثنين 10 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:38 ص
بحث متقدم
رانيا يوسف

تعليق صادم لـ"الإبراشي" على تطورات "فضيحة الفستان"

غرفة عمليات

التفاصيل الكاملة لخناقة طبيبين داخل غرفة العمليات

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على "هاتريك" محمد صلاح

مشروع جديد لتقييم البطاقات التموينية

هذا هو الهدف الحقيقي من تنقية قواعد بيانات البطاقات

احتجاجات فرنسا

عناصر "الإخوان" وراء أعمال التخريب في باريس

أرشيفية

أسباب انسحاب «الجماعة الإسلامية» من «تحالف دعم الإخوان»

صورة

تفاصيل جريمة «فتاة النقاب» بالمرج:

خاشقجي

السعودية: لن نسلم مواطنينا المتهمين بقتل "خاشقجي"

سياسي: 3 نواب تلقوا تمويلاً أجنبيًا

نواب يطالبون بكتابة فصيلة الدم ببطاقة الرقم القومي

ممثل الوفد القطري يقبل رأس أمير الكويت

شاهد.. لماذا قبل ممثل وفد «تميم» رأس أمير الكويت

السعودية: لن نسلم مواطنينا المتهمين بقتل "خاشقجي"

عرب وعالم

خاشقجي
خاشقجي

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

بن سلمان طلب من أردوغان اللقاء في قمة العشرين

#

مقال "أردوغان" في "واشنطن بوست" كاملاً

#

تركيا تطالب السعودية بتسليم المتهمين بقضية خاشقجي

#

رسميًا.. تركيا تطالب بتسليم المتهمين الـ18 بقتل خاشقجي

تركيا

وزير الخارجية السعودى

الجبير

خاشقجي

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأحد، إن بلاده لن تسلم تركيا مواطنيها المتهمين بالتورط في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، أكتوبر الماضي.

وفي الوقت ذاته، أكد "الجبير" في تصريحات خلال مؤتمر صحفي في ختام انعقاد القمة الخليجية 39 بالرياض، التي استمرت ليوم واحد، انفتاح بلاده على أية أدلة للمساعدة في التحقيقات بقضية قتل خاشقجي.

وقال: "بخصوص ما يتعلق بأمر التوقيف التركي: لا نسلم مواطنينا".

وأضاف أن المتهمين "أحيلوا للنائب العام (السعودي) وأنا لا أعلق على المسائل القضائية والنائب العام لديه متحدث رسمي".

والأربعاء الماضي، أصدرت محكمة صلح الجزاء في اسطنبول مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني على خلفية جريمة قتل خاشقجي؛ وذلك إثر قيامها بتقديم طلب بهذا الخصوص تقدمت به النيابة العامة.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، في 2 أكتوبر الماضي، غضبًا عالميًا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل الصحفي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ريهام سعيد تكشف لأول مرة أسباب دخولها السجن
» "السترات الصفراء" تقفز إلى الجبل الأسود
» "التعاون الخليجي" يقر 72 بندا تشمل هذه الملفات الهامة
» هذا ما قاله "عبدالحفيظ" عن تألق مروان محسن
» "قرقاش": قمة الرياض من أنجح القمم الخليجية
» خبيرة تكشف معلومات مثيرة عن الفياجرا النسائية
» حقيقة اختراق الفيسبوك بعد تعذر الوصول لـ"الخادم"
» فنانات يشاركن فى مظاهرات "السترات الصفراء" بباريس
» الأهلي يواصل انتصاراته على حساب طلائع الجيش
» حقيقة حظر السعودية استيراد منتجات 56 مزرعة مصرية
» صحيفة إنجليزية: «صلاح» أعاد الهيبة لفريق ليفربول

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال