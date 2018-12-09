مصرع عروسين بعد زفافهما بثلاثة أيام

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مصرع

أسيوط

عروسين

لقي عروسان مصرعهما، اليوم الأحد، نتيجة الاختناق بالغاز داخل مسكنهما، بعد زفافهما بـ3 أيام بقرية أم القصور بمركز منفلوط بأسيوط.

وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية أم القصور بوفاة "وليد.ع" في العقد الثالث من عمره مقيم ذات القرية وعروسه إثر اختناقهما بالغاز بمسكنهما.

وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وبسؤال الأهالي تبين أن العروسين تزوجا منذ 3 أيام فقط، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة لحين استخراج تصاريح الدفن.

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